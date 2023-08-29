"Сейчас России действует свыше 30 тыс. современных отелей, санаториев и баз отдыха, это более 1 млн номеров. Их число увеличивается. Добиться таких результатов удалось благодаря привлечению частных инвестиций и активному участию бизнеса. И конечно государственной помощи, которая оказывается компаниям в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На его реализацию в последние два года мы направили свыше 100 млрд рублей", — сказал он на Стратегической сессии по туризму в координационном центре правительства.

По словам Мишустина, необходимо продолжать работу по созданию модульных отелей и поддержке предпринимателей в сфере туризма.

"Следующая приоритетная задача – повышение транспортной доступности, а также производство средств передвижения для наших туристов. Сегодня немало наших граждан отправляются на отдых в своих автомобилях. В большинстве это короткие путешествия на выходной в соседний регион. В прошлом году на такие поездки пришлась треть всех туристических поездок. Но есть и те, кто передвигаются на машине и на дальние расстояния. Надо расширять сеть придорожных сервисных комплексов для комфортных путешествий. Пример уже есть – это республика Башкортостан. Я очень рекомендовал бы всем посмотреть на эту практику, чтобы ее масштабировать на другие российские субъекты", — добавил премьер-министр.

По его словам, для формирования центров притяжения туристов в регионах и для запуска крупных инвестиционных проектов в этой сфере, правительство окажет поддержку предпринимателям в реализации проектов тематических парков, аквапарков, горнолыжных курортов.

"В связи с этим важно тщательно проработать вопрос создания отечественной аттракционной техники. Это канатные дороги, подъемники. Определить потребность в машинах, оборудовании для деятельности туристического комплекса – все то, что мы раньше закупали за рубежом. При этом надо оценить возможности отечественной промышленности, чтобы понимать, для каких направлений, что и в каком количестве производить. Проблем со спросом нет, он будет только расти", — подчеркнул Мишустин.

Премьер добавил, что еще одна задача в деле развития туризма – подготовка кадров.

"Их нужно в буквальном смысле слова растить, поэтому вместе с руководством регионов и турбизнеса формировать программы высшего и среднего образования, в том числе на базе проекта "Профессионалитет", вовлекать молодых людей во время учебы в производственные процессы, применять практико-ориентированный подход", — сказал он.