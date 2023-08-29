"Часть путевок будет распределять на коммерческой основе, часть — на "профсоюзной основе". Под профсоюзной я имею в виду принцип распределения. Поручение такое социальным министерствам сегодня дано. То, что обязательно будут льготные путевки для жителей Магаданской области, я могу официально подтвердить", — сказал Носов во вторник в ходе прямого эфира в официальном аккаунте правительства области.

Вопрос о том, будут ли предоставлены жителям Колымы льготные путевки, в ходе эфира главе региона задала местная жительница.

По оценке Носова, на базе курорта захотят отдохнуть многие колымчане.

Бальнеологический курорт "Талая" расположен в Магаданской области в долине речки Талая, в 256 км от города Магадан и 30 км от поселка Талая Хасынского района, на склоне Колымского хребта. Комплекс ориентирован на пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системы, болезнями суставов, женской половой системы, желудочно-кишечного тракта.

Модернизация санатория должна завершиться в этом году. В середине мая вопрос о реконструкции санатория в числе других обсуждался во время рабочей поездки вице-премьера РФ Юрия Трутнева в Магаданскую область. Сообщалось, что полномасштабные работы проводятся на объекте с помощью программы "Дальневосточная концессия".

После реновации курорт сможет увеличить число отдыхающих до 7 тыс. человек в год.