Согласно материалам на портале госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 197,7 млн рублей. Победителю аукциона необходимо к 20 ноября 2024 года выполнить реконструкцию объектов с подключением к инженерным сетям, получить необходимые разрешения и ввести сети в эксплуатацию.

Согласованный объем водопотребления как для водопровода, так и для канализации превышает 436 кубометров в сутки. Источник водоснабжения — водозабор закрытого ныне Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 сентября, итоги планируется подвести 11 сентября.

Как сообщалось, в феврале власти Иркутской области сообщили о планах до конца 2024 года направить 1,7 млрд рублей на строительство сетей электроснабжения, водопровода, канализации, а также улично-дорожной сети с наружным освещением на территории туристской ОЭЗ "Ворота Байкала".

ОЭЗ находится на территории Байкальска — города на юге озера Байкал в Слюдянском районе Иркутской области с населением около 14 тыс. человек. Байкальск был основан в 1961 году с началом проекта БЦБК, ставшего главным загрязнителем Байкала. В настоящее время БЦБК закрыт, ведется рекультивация его промплощадки.

На территории ОЭЗ действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество и налогу на землю. В настоящее время в ОЭЗ зарегистрировано 19 резидентов, в основном, занимающихся строительством туристических объектов. Проект ОЭЗ "Ворота Байкала" существует с 2007 года, однако, до сих пор не реализован.