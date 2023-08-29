"Как показали результаты опроса, проведенного отраслевым сообществом Radio Travel, более 65% турагентств оценивают летний сезон как удачный. У 35% он вызвал разочарование. В исследовании приняли участие 300 активно работающих компаний", — говорится в сообщении.

По мнению эксперта РСТ, генерального директора компании "Меридиан-тур" и основателя сообщества Radio Travel Анжелы Галкиной, довольны сезоном те агентства, которые уже адаптировались к сложным условиям работы, включая скачки курсов валют, ограниченное авиасообщение и проблему высоких цен.

"Мне кажется, с учетом нынешней ситуации, 66% турагентств, положительно оценивающих прошедший сезон – это хороший результат. Лето действительно было непростым, но не худшим за последние три года. Если не количеством, то качеством сезон все-таки нас порадовал. Несмотря на все трудности на рынок возвращаются компании, ушедшие во время пандемии, кто-то открывает дополнительные офисы", — сказала Галкина.

Глава комитета РСТ по агентской деятельности, директор сети агентств "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов согласен: сезон был довольно успешным в плане прибыли.

"Однако проходил он тяжело. Практически отсутствовали раннее бронирование и глубина продаж. Плюс высокий курс доллара-евро и неадекватно возросшие цены на главном направлении зарубежного отдыха – Турции. Это сильно отпугнуло туристов, и они выбирали другие направления. Это, в свою очередь, создавало проблемы агентствам, приходилось на ходу перестраиваться, потому что Турцию они знают лучше всего, продажи уже отлажены", — пояснил эксперт.

Одним из главных достижений летнего сезона Агафонов назвал выросший спрос на отдых в России, причем, не только курортный, но и познавательный, в разных регионах – на Байкале, Алтае, в Карелии, Петербурге.

По данным Минэкономразвития РФ, число останавливающихся в российских отелях выросло в первом полугодии на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выездной туризм также вырос за этот период – по данным Погранслужбы ФСБ РФ, число поездок за рубеж с туристическими целями составило 4,1 млн. Это на 78% больше, чем за тот же период 2022 года, но на 48% меньше, чем до пандемии в 2019 году.