Фестиваль, приуроченный ко дню рождения писателя, впервые прошел в Солотче в 2022 году. Частью программы стало создание арт-объектов на тропе Паустовского. Скульпторы подготовили несколько фигур, отсылающих к образам из рассказов Паустовского.

"В 2023 году эта тема будет продолжена. На зеленой площадке в поселке Солотча неподалеку от гостевого дома "Флюгер" разместятся новые скульптуры и арт-объекты из дерева и металла", — говорится в сообщении.

В этом году свои работы на "Земле Паустовского" представят семь скульпторов. В их числе рязанский художник и скульптор Николай Маныкин — многократный участник и победитель фестивалей парковой скульптуры в России, Европе, Турции, Египте; вошедший в Книгу рекордов России скульптор, архитектор и путешественник Кирилл Баир; мастер по дереву, камню, металлу, стеклу, бетону, полимерам Алексей Татаринов из Нижнего Тагила.

Ленд-арт-фестиваль "Земля Паустовского" — часть программы развития эколого-туристского кластера "Паустовский". Наследие Паустовского положено в основу концепции пешеходных, велосипедных маршрутов, экотроп, туристических стоянок, а также при развитии интерактивных продуктов, инфраструктуры, сервисов и услуг, брендировании и т.д.

Ленд-арт — направление в ландшафтном искусстве, представляет собой скульптуры, абстракции, арт-объекты, выполненные из природных материалов.