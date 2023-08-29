"Осталась отделка гостиницы (на лайнере — ИФ), что требует большого количества рабочих. К тому же на территории АСПО находятся склады с мебелью, поэтому это логичное с точки зрения логистики решение. Передача заказчику запланирована на весну 2024 года, теплоход выйдет в рейс с началом навигации. Основная строительная фаза завершена на верфи "Лотос". Судно готово к ходовым испытаниям. Проверка судовых систем будет проходить в несколько этапов и продлится до декабря этого года. Лайнер на полном ходу. Все пусконаладочные работы завершены", — сказал он журналистам во вторник.

Лайнер отправлен на производственную площадку АО "Астраханское судостроительное производственное объединение" (АСПО, входит в "Южный центр судостроения и судоремонта", ЮЦСС — структуру ОСК) с площадки АО "Судостроительный завод "Лотос" (также входит в ЮЦСС).

PV300VD спроектирован как плавучая гостиница с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей, бассейном, обзорным салоном. Пассажировместимость теплохода составляет 310 человек, для которых предназначено 155 кают различных классов.

Судно имеет габаритную длину 141,14 м, ширину 16,82 м, высоту борта 5,5 м, наибольшую осадку 3,2 м. Экипаж и обслуживающий персонал составляет 90 человек, автономность по топливу — 15 суток, по прочим видам запасов — 10 суток.

Первоначально планировалось, что заказчик получит судно в апреле 2019 года, но сроки неоднократно срывались из-за решения по смене судового оборудования, повлекшего необходимость перепроектирования, а также ряда технических проблем, возникших на верфи. В 2019 году стороны заключили дополнительное соглашение, по которому цена контракта увеличилась до 4,2 млрд рублей.