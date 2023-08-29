"На празднике шеф-повара ресторанов города приготовят блюда из 200 килограммов сырка, а еще сварят "Курганскую уху" из разных видов рыб", — говорится в сообщении.

Кроме того, зрелищным кулинарным событием фестиваля станет жарка рыбы на большой сковороде — BigWok-сырок и гастрономические мастер-классы от шеф-поваров.

Помимо этого, пройдет конкурс на лучшее рыбное блюдо от кафе и ресторанов Кургана в трех номинациях: "Пальчики оближешь", "За творческий подход" и "Самое изысканное блюдо".

В свою очередь предприниматели будут бороться за победу в конкурсе "Торгуем красиво" в номинациях: "Самая рыбная палатка", "За творческий подход" и "За лучшую презентацию".

Гости фестиваля в ярмарочных рядах смогут купить вяленую, жареную, копченую рыбу, расстегаи с сырком и другую продукцию местных производителей.

Для посетителей "Дня сырка", кроме вкусных сюрпризов, подготовили концертную и развлекательную программы.

Пресс-служба напоминает, что гастрономический фестиваль "День сырка" впервые прошел в 2019 году и сразу же стал финалистом всероссийского конкурса на получение национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards 2019", а в 2021 году "День сырка" стал бронзовым призером в номинации "Лучшее событие в сфере гастрономического туризма" всероссийского конкурса.