"Это удивительный вид искусства, который, кстати, просуществовал в России недолго, всего около полувека. Это было дворянское искусство, когда русские барышни занимались рукоделием и приобщались к специфическим знаниям, например, в ботанике. Выставка еще и очень познавательная, потому что ее посетители получат возможность узнать очень многое о языке цветов, о той кодировке, которая закладывалась практически в каждый цветок. И все, кто, не спеша, вдумчиво будет смотреть эту экспозицию, получат возможность узнать много нового и интересного", — сказал на открытии заместитель директора ГИМа по научной работе, кандидат исторических наук Андрей Яновский.

На протяжении веков растения — один из самых популярных мотивов в искусстве. Мастеров в них привлекают красота, богатство форм и оттенков. Однако, помимо визуальной составляющей, цветы способны передавать послания исключительной деликатности и двусмысленности. Они могут "говорить" о любви, памяти, тщеславии, политике.

Именно такое метафоричное восприятие цветов было в первой трети XIX века. Умение понимать и говорить на "языке цветов" было частью воспитания, обязательным элементом частной и общественной жизни. Цветами объяснялись в чувствах, которые иначе не могли быть произнесены, с их помощью демонстрировали политические и философские взгляды. Флористические коды стали частью повседневной жизни.

"Язык цветов" нашел отражение и в рукоделии — в том числе в бисере, увлечение которым было в то время поистине всеобъемлющим. Используя бисер, вышивали, вязали, плели ридикюли, кошельки, пояса, туфельки, бумажники, трубки, табачницы, подстаканники, бювары, чернильницы, шкатулки, скатерти и даже обивку для мебели и канделябры.

Выставка проходит при участии Тульского музейного объединения, которое предоставило из фондов музея изобразительных искусств живописные полотна первой половины XIX века, поступившие из тульских дворянских усадеб.

"Сотрудники филиала Исторического музея в Туле также готовят в рамках выставки обширную научно-просветительскую программу, которая будет включать лекции, мастер-классы, квесты, другие образовательные занятия как для школьников, так и взрослых", — отметила директор Тульского филиала ГИМа Лариса Козлова.

Выставка будет работать до 15 января 2024 года.

В настоящее время в филиале открыта еще одна выставка — "Николай II. Семья и престол", которая завершит работу 11 сентября.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 11 выставок.