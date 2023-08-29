"С 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Турция по-прежнему остается самым популярным направлением у россиян. В этом году страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. ОАЭ посетили на 37% больше россиян. Кроме этих двух направлений для туризма Ближний и Средний Восток заинтересовал россиян отдыхом в Иране (плюс 115%) и Саудовской Аравии (плюс 123%). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в компании, в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, куда этим летом направилось на 176% больше туристов из России. Прошлым летом страна находилась на седьмом месте по популярности. Другим растущим африканским маршрутом для летнего туризма стал Тунис, который принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России.

Турпоток в Европу также увеличился, но всего на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растущими направлениями для летнего отдыха стали Италия (плюс 43% туристов), Испания (плюс 36%), Франция (плюс 33%), Германия (плюс 33%) и Греция (плюс 25%). Эти страны по-прежнему входят в топ-10 направлений у россиян.

Как сообщили в "Мегафоне", выросло и число россиян, путешествовавших летом в Юго-Восточную Азию. Турпоток в эти страны увеличился на 39,4% – это связано с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Кореи и Индонезии. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов из России, чем прошлым летом.

Турпоток на Кубу увеличился в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, а в Венесуэлу – более чем в четыре раза.

Между тем, в компании отметили снижение интереса к летнему отдыху на островах. Доминикана и Мальдивы заинтересовали путешественников из России меньше, чем в 2022 году (минус 15% и 8% соответственно).