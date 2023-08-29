В соответствии с действующими правилами, установленными министерством транспорта США (DOT), в случае задержки внутренних рейсов на три и более часа пассажиры имеют право покинуть салон самолета и взлетно-посадочную полосу.

За период с 2018 по 2021 год American Airlines десятки раз нарушила это предписание, подчеркнули в ведомстве, добавив, что нынешнее взыскание стало рекордным среди всех штрафов, когда-либо наложенных за такого рода нарушение.

Задержки стали результатом чрезвычайных погодных условий и составляют лишь малую долю от 7,7 млн рейсов, состоявшихся за это время, в свою очередь заявили в авиакомпании. "Мы уже принесли извинения клиентам и сожалеем о причиненных неудобствах", — говорится в сообщении American Airlines.

Стоимость бумаг компании слабо меняется в ходе дополнительных торгов во вторник. С начала текущего года они прибавили в цене 15,8%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 30,9%.