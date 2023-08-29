"В забеге на "Роза Хутор", который пройдет на курорте в пятый раз, примут участие более 2 тыс. человек. В этом году он получил общероссийский статус. В ходе соревнований будет проведен Чемпионат России по трейлу, в рамках которого участники смогут подтвердить или повысить свой спортивный разряд", — говорится в сообщении.

Участники и гости мероприятия смогут попробовать свои силы в двухдневных гонках: Stage 25 (12+13 км) или Stage 75 (20+50 км). Кроме того, они смогут принять участие в одном из 9 однодневных забегов: от 12 км с набором высоты 820 м до самого сложного ультра-трейла России протяженностью 180 км с набором высоты 13300 м и продолжительностью 48 часов. Также участники фестиваля смогут поучаствовать в скоростном восхождении на вершину Vertical KM.

Пресс-служба сообщает, что участники фестиваля смогут провести время с детьми, приняв участие в детской программе или став болельщиком на детском или подростковом забеге, а также посетить познавательные лекции и пообщаться с экспертами в области спорта и восстановления.

"Дистанции забегов, как и раньше, пройдут по самым живописным горным маршрутам курортов "Роза Хутор", "Газпром", Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского Национального парка. Однако сами маршруты, а также место старта и финиша изменятся: на этот раз стартово-финишная поляна фестиваля расположится на Аллее Флагов на высоте 1170 м над уровнем моря. На финише каждый получит памятную медаль", — отмечается в сообщении.