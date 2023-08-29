"В прошлый летний сезон туристический поток составлял 206 тыс. человек. Мы ожидали прироста, это действительно случилось. По итогам летнего сезона курорт посетили 261 тыс. туристов", — сказала Латышенко.

Она пояснила, что рост связан с увеличением количества коллективных средств размещения гостей, а также количества мероприятий, которые привлекают туристов.

Так, по данным, приведенным "Дирекцией курорта Шерегеш" на пресс-конференции, посвященной итогам летнего сезона, на курорте действуют 50 объектов размещения, 24 бассейна, 20 объектов общепита, 19 бань, саун и спа, четыре пункта проката квадроциклов и внедорожных велосипедов, а также три подъемника на гору Зеленая.

Также были организованы быстровозводимые модульные конструкции общей вместимостью 324 койко-места.