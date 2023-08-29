"С 1 октября 2023 года в аэропорту Йошкар-Олы начинается реконструкция взлетно-посадочной полосы. На время этих работ полеты будут приостановлены. Существующее искусственное покрытие имеет дефекты, не соответствующие авиационным требованиям, а также не позволяет развивать внутреннюю маршрутную сеть из-за ограничений в возможности приема типов воздушных судов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по реконструкции ВПП будут синхронизированы со строительством нового аэровокзального комплекса, которое ведется с 2022 года.

Согласно материалам на сайте госзакупок, подряд на реконструкцию аэропортового комплекса Йошкар-Олы получило московское АО "Монолитное строительное управление-1", стоимость контракта — 4,112 млрд рублей. Подрядчик должен завершить работы до 30 ноября 2027 года.

Как сообщалось, после реконструкции длина ВПП составит 2,701 тыс. метров, а ширина — 42 метра за счет уширения на торцах. Это позволит принимать в столице Марий Эл воздушные суда большей вместимости — типа Boeing-737, рассчитанного на 200 пассажиров.

Действующее здание аэровокзала построено в 1970 году и уже не соответствует современным требованиям к подобным объектам.