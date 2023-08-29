"Всего было охвачено с питанием более 81 тыс. школьников, которые смогли отдохнуть как на территории школ, так и в лагерях. Кроме того, в наших детских лагерях отдыхали 256 детей из приграничных районов Белгородской области и 828 детей из Луганской народной республики", — сказала Смагина.

По ее информации, еще 93 ребенка из ЛНР отдыхают в детском лагере Сосновый Бор в Кисловодске вместе с пятью сопровождающими. Их смена окончится 4 сентября.

Летняя оздоровительная кампания на Ставрополье началась 1 июня. Всего в ней приняли участие 646 организаций, которые сопровождали летний отдых детей. Было задействовано шесть детских лагерей при санаториях, пять палаточных лагерей и 20 загородных лагерей. Другие были распределены между учреждениями дополнительного образования и школами.