"Число туристов, которое посетило республику с начала текущего года по 1 августа — 904 тыс. человек. И конечно, турпоток влияет на все сферы развития туризма. У нас активно развивается и гостиничный сектор, и ресторанный, и сфера обслуживания", — сказала Безрукова в ходе пресс-конференции по развитию сети МТС на курортах Кавказа.

По словам вице-президента МТС по взаимодействию с органами государственной власти Андрея Рего, компания уделяет внимание развитию сети в местах отдыха и большого скопления туристов в Дагестане.

"В этом году мы уделили внимание транспортной инфраструктуре, в частности, аэропорту Махачкалы, также железнодорожным и автомобильным транспортным пересадочным узлам", — сказал Рего.

Он отметил, что в Махачкале была расширена сеть 4G, внимание было уделено историческому центру города, где находятся ключевые достопримечательности.

"Скорость мобильного интернета в этих местах была увеличена практически в два раза, в том числе благодаря модернизации сети. Также мы ввели в эксплуатацию новое оборудование в районе городского пляжа Махачкалы, и в результате видим, что скорость интернета увеличилась в 5 раз на этой городской территории", — сказал Рего.