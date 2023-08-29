"На форуме туристических территорий встретятся свыше 1 тыс. инвесторов, бизнесменов, владельцев и управляющих горнолыжных комплексов, городских и загородных туристических объектов, парков развлечений, отелей, санаториев, ресторанов и представителей органов власти федерального и регионального уровня", — говорится в сообщении.

Организаторами форума выступают Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) и Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервисов (АГКТиС).

"Основные цели форума — обсуждение стратегии и реализация запуска отечественных проектов по созданию туристической инфраструктуры в инвестиционно-привлекательных территориях России, проектов в частном и государственно-частном партнерстве с зарубежными партнерами из стран СНГ. Подписание соглашений с инвестиционными намерениями по развитию туристических территорий, в том числе связанных с увеличением номерного фонда гостиниц, санаториев и других коллективных средств размещения (КСР), формирование резолюций, направленных на совершенствование нормативно-правовых актов и снятие блокирующих законодательных барьеров в развитии отрасли", — отмечается в сообщении.

По словам заместителя председателя правления АГКТиС Светланы Данилиной, деловая программа форума посвящена вопросам безопасного, качественного и увлекательного отдыха в России.

Главные деловые события форума пройдут на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA, расположенной в игорной зоне "Красная Поляна".

Также частью форума станут деловые экскурсии и профессиональная выставка горнолыжной индустрии, спортивного, паркового оборудования, продукции сферы HoReCa и других сегментов индустрии гостеприимства и туризма.