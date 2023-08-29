В 2022 году показатель составлял 416,2 тыс. человек. Таким образом, он вырастет, как минимум, на 20%.

Согласно сообщению, в 2024 году планируется сохранить существующую сеть маршрутов и запустить прямое сообщение с Омском, Уфой, Минеральными Водами, Махачкалой, Нижним Новгородом, Иркутском, "прорабатываются и другие направления".

Пресс-служба также отмечает рост пассажиропотока на субсидируемых рейсах.

"С 2019 года из федерального бюджета выделяются средства для возмещения части затрат организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам. В 2019 году Кузбасс получил 21 млн рублей, в 2020 году — 126 млн рублей, в 2021 году — 110 млн рублей, в 2022 — 120 млн рублей, а в текущем году — 300 млн рублей. Субсидируемые авиарейсы из аэропорта Новокузнецк выполняются в Новосибирск, Казань, Красноярск и Екатеринбург. Пассажиропоток на субсидируемых авиарейсах ежегодно увеличивается. В 2019 году перевезены всего 12 тыс. пассажиров, а в 2022 году — 63 тыс. При этом средняя заполняемость воздушных судов на данных направлениях составляет от 75% до 92%, это высокий показатель для межрегиональной авиации", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к 2027 году новокузнецкий аэропорт сможет принимать до 1 млн пассажиров в год. В I полугодии воздушная гавань увеличила пассажиропоток почти на 46% — до 255,726 тыс. человек.

Новокузнецкий аэропорт через ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро") принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг". "СибАэро" ведет строительство нового аэровокзала и планирует ввести его в эксплуатацию до конца 2023 года. Как ожидается, с вводом терминала пропускная способность аэропорта вырастет с 270 до 580 человек в час.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолеты.