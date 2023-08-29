По словам собеседника агентства, с 00:21 по местному времени началось ухудшение погодных условий. По решению экипажей пять рейсов ушли на запасные аэродромы: SU 2938 (Сочи — Уфа) и UT 9204 (Сочи — Уфа) — в Нижнекамск; WZ 4674 (Ереван — Уфа) и IO 206, (Нижневартовск — Уфа) — в Екатеринбург; SU 799 (Анталья — Уфа) — в Оренбург.

"В связи поздним прибытием было задержано на вылет 12 рейсов. На текущий момент все рейсы вылетели в аэропорты назначения", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что ожидавшим вылета пассажирам предоставили прохладительные напитки и горячее питание.

С 05:14 по местному времени погодные условия начали улучшаться.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.