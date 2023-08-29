"Экспозиция рассказывает не столько о славных морских баталиях и далёких путешествиях русского парусного флота, сколько о жизни на корабле простого моряка", — говорится в сообщении.

На выставке представлены не демонстрировавшиеся ранее или последние десятилетия предметы: суворовские реликвии (принадлежавшее полководцу весло), оружие (датирующийся XVI-XVIII веками морской мушкетон, глефы, абордажные палаши, тесаки и сабли, ружья, пистолеты, пушка, ядра, бомбы и гранаты).

Посетители также увидят живопись, в частности, написанные в XVIII-XX веках портреты исторических деятелей, мундир рядового Гвардейского флотского экипажа, бытовые предметы (штоф для водки, офицерский дорожный сундуки).