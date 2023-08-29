Метеорологи прогнозируют усиление "Идалии" до категории крупного урагана. Ожидается, что ветра "Идалии" достигнут Флориды к вечеру вторника, а сам шторм обрушится на берега штата в среду. Отмечается, что в ближайшие дни ураган может вызвать резкий подъем уровня морской воды, представляющий опасность для жизни.

В Национальной метеорологической службе агломерации Тампа-Бэй призвали жителей как можно скорее — не позднее утра вторника — завершить подготовительные мероприятия ко встрече шторма.

По данным AP, губернатор Флориды Рон Десантис накануне объявил чрезвычайное положение в 46 округах штата. Он предупредил о серьезных последствиях тропического шторма для штата, отметив, что "Идалия" может стать ураганом третьей категории по шкале Саффира — Симпсона.

Кроме того, во Флориде мобилизовали 1,1 тыс. членов Национальной гвардии, в распоряжении которых — 2,4 тыс. единиц плавсредств и 12 самолетов для спасательных и восстановительных работ.

В Международном аэропорту Тампа и Международном аэропорту Сент-Пит-Клируотер заявили, что во вторник приостановят работу. Кроме того, в Орландо временно прекратят движение пригородных поездов.

Накануне "Идалия" обрушился на Кубу: там прошли сильные дожди. Власти западной провинции Пинар-дель-Рио объявили чрезвычайное положение, жители уехали к друзьям и родственникам. Власти отметили, что есть вероятность наводнения. В 23:00 понедельника по местному времени (6:00 вторника мск) "Идалия" находился примерно в 16 км от запада Кубы, скорость его ветров составляла примерно 30,5 м/с. "Идалия" двигался на север со скоростью 3,6 м/с.

Согласно прогнозам, после того, как ураган пройдет через Флориду, он направится к штатам Джорджия, Южная и Северная Каролина.