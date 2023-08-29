Так, к уже действующим рейсам по воскресеньям добавится рейс по четвергам. Вылет из Красноярска по четвергам будет осуществляться в 20:20, прибытие в Баку — в 22:10 по местному времени.

По данным сайта международного аэропорта Красноярска, с 5 октября время вылета из Красноярска изменится на 18:55 местного времени, прилета в Баку — на 20:45.

Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Согласно расписанию красноярского аэропорта, кроме "ИрАэро" из Красноярска в Баку больше никто не летает.