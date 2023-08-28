Полетная программа из Северо-западного авиатранспортного узла возобновляется с началом бархатного сезона в ОАЭ, отмечается в пресс-релизе.

Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A319. Рейсы из "Пулково" запланированы в международный аэропорт "Аль-Мактум".

В пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково") "Интерфаксу" уточнили, что авиакомпания "Россия" приостанавливала рейсы в Дубай в мае. В настоящее время рейсы из "Пулково" в Дубай ежедневно выполняют авиакомпании Flydubai и Emirates.