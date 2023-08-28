"Качество гостиничного сервиса находится на стабильно хорошем уровне. Были опасения, что после ухода крупных международных операторов значительно просядет качество сервиса, но этого не произошло. И все благодаря тому, что за последние десятилетия у нас в стране выросла целая плеяда профессиональных топ-менеджеров и управленцев, поэтому в сфере гостеприимства РФ хуже не стало", — рассказал он.

Как отметил Биба, в России идет активное развитие внутреннего туризма: в регионах улучшается инфраструктура, строятся новые объекты размещения.

"Перед тем как открыть новый отель мы тщательно изучаем туристические потоки и потенциал локаций. Российские города-миллионники, разумеется, в топе, там уже неплохо развита вся необходимая инфраструктура. Но в нашей стране так много не ангажированных новых точек притяжения как природных, так и культурных. Я бы особо выделил весь регион Байкала, Карелию, Алтай, Камчатку, Сахалин, Якутию. Сейчас Cosmos Hotel Group в процессе строительства сразу нескольких новых отелей и на Байкале, и в Якутии", — пояснил эксперт.

Также Cosmos Hotel Group планирует построить в России 30 эко-отелей небольшого формата из экологичных CLT-панелей.

По словам Бибы, хотя правительство и оказывает большую поддержку инвесторам в строительстве гостиниц, в этом сегменте есть проблемы с финансированием.

"Строительство отелей – это низко маржинальный бизнес с длительной окупаемостью. Нашим правительством разработано много новых и нужных мер, позволяющих стимулировать инвесторов для строительства гостиниц. Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы помощь также приходила и от региональных властей по части налоговой нагрузки", — пояснил он.

Президент Cosmos Hotel Group добавил, что в настоящее время загрузка гостиниц в России происходит за счет внутренних туристов, однако очень важно заняться развитием въездного турпотока. Тем более, по словам Бибы, отели в таких крупных и популярных городах как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань готовы к приему иностранных путешественников.