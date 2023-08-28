По данным компании "Водолет", ежедневный маршрут запущен в тестовом режиме, по итогам тестового периода будет рассмотрена возможность увеличения количества рейсов до 2-3 в день.

Сейчас рейс в расположенный ниже по Волге город Кстово выполняется в вечернее время: из Нижнего Новгорода "Валдай" будет отправляться в 17:00, из Кстова — в 17:50. Время в пути составит 35 минут.

Как сообщалось, в навигацию 2023 года в Нижнем Новгороде работают пять судов на подводных крыльях "Валдай 45Р", которые ходят по 16-ти маршрутам, соединяющим четыре региона: Владимирскую область, Нижегородскую область, Республику Марий Эл и Республику Чувашия. В навигацию 2023 года перевезено 60,3 тыс. человек.