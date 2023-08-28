Постановление о создании ГБУЗ Самарской области "Драматический театр" Грань" опубликовано на сайте правительства региона.

"Мечты реализуемы, если ты в них веришь, и действуешь!", — приводятся в сообщении на сайте театра слова художественного руководителя театра "Грань" Дениса Бокурадзе.

"Грань" стал пятым театром областного подчинения. Ранее театр-студия являлся структурным подразделением новокуйбышевского "Дворца культуры".

С июля 2022 года в Новокуйбышевске возводят новое здание театра, оно расположится рядом с нынешним местом. Сдача объекта запланирована на вторую половину 2024 года. Проект финансируется правительством Самарской области и главой правления ПАО "Новатэк" Михаилом Михельсоном.