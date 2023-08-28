По ее словам, до конца сезона зрителей в сквере будут ждать еще дважды.

Так, 1 сентября в 19:00 состоится посвященный Дню знаний спектакль под названием "Кто сказал, что дважды два четыре", его представит Музыкальный театр детей Марины Ланда.

Прозвучат, помимо песен Петрова, композиции Исаака Шварца, Булата Окуджава, Исаака Дунаевского, Геннадия Гладкова, Василия Соловьева-Седова.

2 сентября в сквере состоится концерт ко дню рождения Петрова с участием солистов музыкальных театров, впервые в сквере выступит Олег Погудин.

"Каждый раз мы заказываем все больше и больше сидячих мест, потому что количество публики растет, о концертах знают теперь и за пределами Петербурга. В прошлом году были даже гости из Москвы, которые приезжали специально на концерт", — отметила Петрова.

Она добавила, что число зрителей ограничено лишь вместимостью сквера, и в 2022 году организаторы насчитали свыше 1 тыс. человек.

"Даже когда было дождливо, публика раскрывала разноцветные зонтики, и это превращалось в цветочную поляну: несмотря на погоду, зрители не расходятся, вход свободный — и люди приходят, как на праздник", — сказала певица и актриса Манана Гогитидзе.

Она уточнила, что в концерте поучаствуют также артисты Антон Авдеев, Елена Газаева, Агата Вавилова, Кирилл Гордеев, Вера Свешникова, Анна Малышева, Дмитрий Кобзель и другие.

Ведущим выступит актер Евгений Завьялов.

"Как всегда, будем рассказывать о жизни Андрея Павловича, о его творчестве, о сотрудничестве с Эльдаром Рязановым, с Данелией и другими режиссерами. Андрей Павлович был человеком с очень хорошим чувством юмора, поэтому связанных с ним историй, которые вызывают улыбку, тоже очень много, и мы их обязательно вспомним", — сказал он.

Сквер Петрова между домами № 26-28 и № 32 на Каменноостровском проспекте в Петербурге был открыт в 2007 году. Спустя год Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора начал проводить там общедоступные концерты.