В уборке склонов Эльбруса приняли участие волонтеры из разных уголков страны, в том числе с Камчатки, из Коми, Тувы, Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы и регионов Северного Кавказа, говорится в сообщении.

Участники субботника в сопровождении горных гидов и спасателей стартовали от поляны Азау до станции "Гарабаши". В рамках фестиваля "Чистая гора" волонтеры собрали более 20 тонн мусора.

Фестиваль проходил в сопровождении большой развлекательной и концертной программы с участием более сотни артистов. Гостей и участников "Чистой горы" также ждали мастер-классы, ярмарка и детские аниматоры.

Кроме того, организаторы подготовили для всех участников экоакции 400 кг плова.