Договор об открытии филиала в старом здании монастырской гостиницы, отремонтированном и полностью оборудованном под музей, в понедельник подписали генеральный директор Русского музея Алла Манилова и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Первой выставкой филиала стала "Коллекция Архимандрита Алипия (Воронова)", открытие которой приурочено к 550-летию Псково-Печерского монастыря.

На выставке представлены шедевры великих русских художников: Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Поленова, Ивана Крамского, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева, Василия Васнецова и других.

Эти картины в 60-70-е годы ХХ века собирал наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий — сам профессиональный художник, ветеран Великой Отечественной войны, дошедший с боями до Праги.

"Вместе с искусствоведом Саввой Ямщиковым отец Алипий приобретал картины из самых разных источников, зачастую сохраняя их для России: известно, что в то время контрабанда шедевров живописи из Советского Союза была нередким явлением. В 1974 году отец Алипий передал большую часть коллекции для экспонирования в Государственный Русский музей и в Псковский областной музей. Когда же в 1975 году архимандрит Алипий скончался, эти картины так и остались до сего дня в собрании государственных музеев", — сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В дальнейшем в Печорах планируется экспонирование и других шедевров живописи.

Кроме того, в понедельник в Печорах прошло гашение почтового конверта "Псковская область. 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря", в котором приняли участие митрополит Псковский и Порховский Тихон, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков.

Как сообщалось, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и город Печоры в понедельник отмечают 550-летний юбилей.