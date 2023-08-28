"Очередное сочетание и циклонов континентальных, и циклонов южного происхождения, которые идут по западной периферии Тихого океана, приведет к тому, что ближайшие дни будет сложнейшая погодная ситуация в Приморье, на юге Хабаровского края и в Еврейской автономной области, в Амурской области", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что утром 29 августа во Владивостоке и на западе Приморского края начнутся сильные дожди, может выпасть до 45 мм осадков. На большей части территории Приморского края до 30 августа будет сильный и очень сильный дождь, выпадет до 50 мм и более. Ночью сильный дождь сохранится на востоке края.

"Общее количество осадков за эти три дня, с 29 по 31 августа, может составить от 40 до 140 мм. Может выпасть месячная норма", — добавил Вильфанд.

Также он сообщил об усилении ветра на мысах до 32 м/с.

Все это приведет к подтоплениям пляжей, накату волн, выходу воды из берегов в условиях повышенной водности, достижению критических отметок и подтоплению прилегающих территорий.

Такая сложная погода, по прогнозам, сохранится до конца недели.

Кроме того, Вильфанд сообщил о заморозках в ряде регионов. Так, в Курганской области и в Забайкальском крае заморозки до минус 2 градусов. "Очень неблагоприятная ситуация в Челябинской области — там сильный дождь, и продолжительные осадки в течение нескольких дней. В эти периоды дожди будут усиливаться до очень сильных, когда за 1 час будет выпадать до 30 мм осадков", — добавил Вильфанд.