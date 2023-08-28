"Экспозиционное пространство разместилось во Фридрихсбургских воротах Музея Мирового океана. Выставочный проект "Петергоф. Империя на море" подготовлен по материалам собрания музея северной столицы и рассказывает о неразрывной связи Российской империи и моря, о Петергофе как морской резиденции русских царей, о морских традициях и викториях России. Дополняют экспозицию первые экземпляры книг будущей библиотеки резиденции", — говорится в пресс-релизе.

Открывая резиденцию, директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова отметила, что "это новый формат музейного сотрудничества и большие возможности создавать новые интересные выставки и проекты для наших гостей".

Ранее резиденция Музея Мирового океана открылась в Нижнем парке музея-заповедника "Петергоф" выставкой "Был бы флот, а гавани найдутся", созданной при поддержке министерства культуры Российской Федерации в рамках Ассамблеи петровских музеев России.

Выставка показывает историю корабельного дела петровской России в разных её уголках, а также работу энтузиастов из клубных объединений по сохранению петровского корабельного наследия.

"Когда два музея начинают работать вместе и делиться своим опытом друг с другом, рождается новая культурная инициатива. И это всегда нечто удивительное. Резиденция "Петергофа" в Музее Мирового океана только-только появилась, а мы уже разрабатываем концепции новых выставок", — сказал врио генерального директора "Петергофа" Роман Ковриков.

Два музея уже провели совместно заметное мероприятие. Им стал яхтенный поход "Россия на Балтике", организованный с участием Федерацией парусного спорта Калининградской области и яхт-клубом Санкт-Петербурга. Яхты прошли расстояние от Калининграда до Санкт-Петербурга без заходов в соседние порты.

Поход стал возрождением парусных регат на Балтийском море. Планируется, что со следующего года поход "Россия на Балтике" станет ежегодным и приобретет статус регаты.