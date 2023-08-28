"В этом году выступления участников Писательских встреч будут посвящены теме семьи. Свои произведения о семье прочтут Александр Бушковский, Сергей Шаргунов, Евгений Кремчуков, Дарья Благова, Роман Сенчин, Руслан Козлов, Саша Николаенко", — говорится в сообщении.

Также лауреат премии "Ясная Поляна" Андрей Рубанов выступит с лекцией "Владимир Мономах и протопоп Аввакум: мысль семейная у начал русской литературы".

В этом году отмечается 150-летие с начала создания романа "Анна Каренина". Поэтому в программе встреч "Анне Карениной" будет уделено большое внимание: Екатерина Манойло расскажет об экранизациях романа, а автор биографии Виктора Шкловского Владимир Березин прочтет лекцию о восприятии "Анны Карениной" советскими формалистами.

Также в программе встреч запланирован круглый стол "Успешный дебют — пропуск в литературу?", который проведет старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Ломыкина. Она поговорит с молодыми писателями Верой Богдановой, Екатериной Манойло, Асей Володиной, Дарьей Благовой, Рагимом Джафаровым и Евгением Кремчуковым. Завершатся мероприятия 29 августа.

Писательские встречи в Ясной Поляне проходят с 1996 года и собирают современных российских и иностранных писателей для обмена актуальными мнениями о творчестве Льва Толстого.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают до 300 тыс. человек.