"Восточные районы Калининградской области, отдаленные от морского побережья, традиционно специализируются на сельском хозяйстве. Там еще слабо развита инфраструктура для всех видов туризма, что заставляет региональные власти активно помогать местному бизнесу в реализации инфраструктурных проектов индустрии гостеприимства. Губернатор Антон Алиханов побывал в гостях у предпринимателя Андрея Логиновского, который реализует в Озерском районе проект спортивно-туристического комплекса "Горка", — сказали в пресс-службе.

В планах индивидуального предпринимателя создать многофункциональную площадку, включающую спортивную рекреацию с трассами для катания на роликах, скейтбордах, велосипедах, летней лыжной трассой.

Здесь намерены создать первый в области тренажер для лыжников и сноубордистов — скайтек, пляжную зону с возможностью игры в волейбол и бадминтон, пешеходные маршруты. Будет также открыт отель, оборудованы глэмпинг и зона фудтрака.

Как отмечается, эта территория планируется для активного семейного отдыха. Спортивной составляющей будет также уделено большое внимание. В комплексе создаются возможности для подготовки детей к спорту высоких достижений. При этом гости могут проживать здесь.

Проект реализуется при финансовой помощи федерального центра по линии поддержки инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест и проекта "Развитие туристической инфраструктуры Калининградской области". Региональные власти оказали ему серьезную финансовую поддержку.

Центр "Мой Бизнес" выделил инвестору льготный заем в размере 46 млн рублей, еще некоторые средства поступили от министерства культуры и туризма области.