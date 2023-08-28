Согласно проекту приказа Федеральной антимонопольной службы, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации и проходящему в настоящее время независимую антикоррупционную экспертизу, предполагается введение новых тарифов, которые будут действовать до 31 декабря 2023 года, дата их вступления в силу не уточняется. Затем с 1 января 2024 года часть тарифов для российских авиакомпаний снова повышается.

Так, размер сбора за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов на аэродроме) определен в 540 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) в период по 31 декабря 2023 года. Согласно информации на сайте аэропорта, в настоящее время этот сбор составляет 494 рубля.

Затем с 1 января 2024 года планируется увеличение сбора за взлет-посадку до 570 рублей за тонну МВМ. Таким образом, по сравнению с текущим уровнем этот тариф вырастет на 15,4%.

Сбор за стоянку воздушного судна останется на уровне 5% от сбора за взлет-посадку и, таким образом, вырастет с нынешних 24,7 рубля до 27 рублей по 31 декабря 2023 года и до 28,5 рубля с 1 января 2024 года.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности утвержден в размере 540 рублей за тонну МВМ в период по 31 декабря 2023 года, а с 1 января 2024 года — 570 рублей. Сейчас этот сбор составляет 489 рублей.

Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях вырастет со 177 рублей за взрослого пассажира до 190 рублей на период по 31 декабря 2023 года и останется на этом уровне после 1 января 2024 года. Тариф за обслуживание пассажиров на международных воздушных линиях аналогичным образом возрастет на 10%, с 600 рублей за взрослого пассажира до 660 рублей.

Сборы и тарифы для иностранных перевозчиков приказом ФАС установлены без дробления на два этапа, и сроки индексации не обозначены. Так, сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов на аэродроме) составит 570 рублей за тонну МВМ (сейчас — 494 рубля), за авиабезопасность — 570 рублей за тонну МВМ (489 рублей).

Международный аэропорт "Астрахань" им.Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения.

АО "Аэропорт Астрахань" (входит в группу "Новапорт Холдинг") в январе-июне 2023 года увеличило пассажиропоток на 4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года, до 367,6 тыс. человек.