"Данная сумма больше, чем мы планировали, на 11 миллионов рублей, это результат роста турпотока. Средства задействуем в следующем году, чтобы выполнить больший объем работ по благоустройству курортных зон", — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

По его словам, перечень объектов для работы сейчас формируется.

"В этом году в работе 24 проекта. Уверен, что сбор нужно делать постоянным. Чтобы на годы вперед планировать благоустройство курортов и поддержание уже созданной инфраструктуры", — отметил губернатор.

Он также уточнил, что жителям края курортный сбор платить не нужно. Рост поступлений в этом году обеспечили гости из других регионов.

Ранее пресс-служба губернатора региона сообщала, что в 2018-2022 годах курортный сбор позволил привлечь 1,2 млрд рублей для благоустройства курортных городов Ставрополья. Были созданы новые точки притяжения в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске.

Срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер сбора на Ставрополье увеличен до 100 рублей в сутки с человека.