"Интерес путешественников к нему оказался больше, чем к таким центрам речного туризма как Казань, Нижний Новгород, Волгоград", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в текущем туристическом сезоне в Петербурге зафиксирован рост популярности водных прогулок по рекам и каналам.

"Представители компаний, занимающихся водными перевозками, констатируют 10-процентный рост спроса по сравнению с прошлым годом. Это связано как с увеличением общего турпотока, так и с новинками в сфере водных прогулок", — говорится в сообщении.

В число наиболее популярных традиционно вошли ночные, включающие разводку мостов, а также особую востребованность показали поездки в крепость Орешек: в мае-июне 2023 года число пассажиров на этом маршруте выросло на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось, в июле на набережной Мартынова на Крестовском острове в центре Петербурга открылся причал, который позволил соединить Петроградский, Василеостровский и Приморский районы города новыми водными маршрутами.