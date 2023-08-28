"По мере приближения осеннего сезона курортные отели в Краснодарском крае начали снижать цены. Тарифы могут опускаться на 30% по сравнению с пиковыми летними месяцами. Что касается бронирований туров на бархатный сезон, то по состоянию на конец августа они идут заметно активнее, чем в это время год назад", — пояснили в организации.

По словам коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах, ценовая политика зависит от развитости инфраструктуры отеля и от динамики загрузки.

"Небольшие гостиницы и пансионаты начинают снижать тарифы уже с конца августа. Крупные отели с развитой инфраструктурой — после 10-15 сентября. В любом случае цены в бархатный сезон по сравнению с летом ниже на 10-30%", — пояснила она.

Как отметила эксперт, рост спроса на отдых в бархатный сезон наблюдается на всех курортах Краснодарского края.

"По Сочи, правда, по сравнению с прошлым годом прирост пока небольшой, всего 3%. Но мы ожидаем, что в итоге он будет выше, так как в этом сезоне увеличилась доля бронирований с низкой глубиной – не более чем за неделю до отъезда. При этом на других курортах края, например, в Анапе и Геленджике прирост бронирований на этот момент выше — почти 30% и 15% соответственно", — рассказала она.

Заместитель директора по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей также сообщила о большом интересе туристов к бархатному сезону в Краснодарском крае.

"По центральному Сочи практически нет скидок на бархатный сезон, только точечные на конкретные даты или категории гостиничных номеров. Скидки идут в основном по ближайшим к центральному Сочи курортам Лоо, Лазаревское и составляют 10-20%. В Анапе цены начинают снижаться примерно на 20% уже в конце августа, особенно в отелях 3-4*. В Геленджике – во второй половине сентября", — рассказала она.

В целом, по словам эксперта, спрос на отдых в бархатный сезон на курортах Краснодарского края в этом году в среднем на 20% выше, чем в прошлом.

"Возможно, это связано с высокими ценами на основном направлении зарубежного массового отдыха – Турции, ослаблением курса рубля, а также увеличением числа тех россиян, которые ограничены в выезде", — предполагает Кизей.

По данным администрации Краснодарского края, с начала года регион принял 11,6 млн туристов, это на 4% больше, чем за тот же период годом ранее.