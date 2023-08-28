"Фестиваль проходит третий раз и традиционно приурочен ко дню рождения Льва Толстого, который отмечается 28 августа по старому стилю. Фестиваль посетило около 800 человек", — говорится в сообщении.

Цель фестиваля — привлечь внимание жителей Тульского и Орловского регионов к наследию великих земляков — Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.А. Фета, а также популяризировать современное литературное творчество, отметили в пресс-службе.

"Очень хочется, чтобы Никольское-Вяземское стало такой же точкой притяжения для всех поклонников литературы, как и Ясная Поляна. Здесь Толстой творил, вдохновляясь этими живописными местами, встречался со своими знаменитыми соседями. Здесь до сих пор живет творчество", — сказала на открытии директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая.

В рамках фестиваля состоялся финал Всероссийского литературного конкурса "Золото русской литературы", где современные поэты и прозаики представили публике свои произведения. Участники со сцены зачитали свои поэтические и прозаические произведения, а жюри и зрители выбрали победителей конкурса.

Помимо литературной части гостей фестиваля ждала большая историческая и творческая программа. Гости смогли посетить экскурсии "Никольское-Вяземское — родовое имение графов Толстых" и "История рода Толстых — история России", на которых можно было узнать об участии членов семьи Толстых в главных событиях истории нашего государства.

Для всех желающих работала площадка с мастер-классами. Мастерицы из музея "Ясная Поляна" поделились секретами изготовления традиционных кукол и экологического гобелена, а орловские мастерицы провели мастер-классы по музыкальной импровизации, керамике, по изготовлению тряпичных кукол. Также на фестивале можно было расписать пряник съедобными красками.

Яркой частью фестиваля стала реконструкция от военно-исторических клубов "Орловская пехота" (Орловская область, Мценск), "Служивый" (Московская область, Павлов Посад), "Севский пехотинец" (Брянск) и Пиро-студия (Московская область, Павлов Посад). На поле в Никольском-Вяземском развернулось сражение под Кульмом 1813 года, в котором совершил подвиг дальний родственник Льва Николаевича граф Александр Иванович Остерман-Толстой.

В музыкальной программе фестиваля выступили вокальный ансамбль "Околица" из Чернского района, исполняющий популярные песни в фольклорной стилистике, и ансамбль "Легенда" (Тульская областная филармония), в репертуаре которого — народные песни и авторские композиции. Игровую музыкальную программу для гостей фестиваля провел ансамбль "Таусень" (Тула).

В этом году на фестивале также впервые прошла деловая программа. Ее ключевое событие — круглый стол "Межрегиональное взаимодействие социальных предпринимателей: лучшие практики и перспективы развития". Участники обсудили тренды в социальном предпринимательстве, государственные меры поддержки социальных предприятий и особенности работы в музейной сфере и сфере сохранения историко-культурного наследия.

Никольское-Вяземское — фамильное имение Толстых, принадлежавшее предкам писателя по отцовской линии. С 2000 года является филиалом музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".