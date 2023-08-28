"Документ, работу на которым вели сотрудники ДОМ.РФ и Института Генплана Москвы, предусматривает концепцию пространственного развития городов Кавминвод, в том числе Ессентуков, Пятигорска и Железноводска, на ближайшие 20 лет", — говорится в сообщении.

В мастер-плане предусмотрены решения по развитию санаторно-курортной, транспортной, социальной и образовательной сфер городов-курортов.

"Уверен, что новый документ поспособствует всестороннему развитию Кавказских Минеральных Вод, привлечет новые инвестиции, поможет развитию бизнес-проектов, а главное — улучшит качество жизни местных жителей", — приводит пресс-служба слова главы Ставрополья Владимира Владимирова.

В свою очередь заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов отметил, что реализация плана позволит улучшить качество жизни на территории с населением около миллиона человек.