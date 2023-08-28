"Подошли к концу работы по благоустройству набережной реки Оки в районе улиц Фабричной и Нижней Набережной. Благодаря победе в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, территория превратилась в рекреационную зону, где созданы все условия для полноценного отдыха. Реализация этого проекта помогает раскрыть потенциал Каширы, как нового большого туристического кластера", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

Ведомство отмечает, что на площади 6,5 га создана новая зона отдыха с прогулочными дорожками, настилами, качелями, смотровыми площадками. На территории оборудовали детскую и спортивную площадки, обустроили зону родников. Кроме того, на набережной появилась площадь для проведения мероприятий, а также видовые точки. Все перечисленные объекты объединены прогулочным маршрутом из деревянного настила.

Открытие нового пространства приурочили ко Дню города.