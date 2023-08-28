Так, в понедельник 4 сентября состоятся первые рейсы в Иркутск и Нижний Новгород, в дальнейшем они будут выполняться раз в неделю по понедельникам. Вылет в Иркутск в 11:40, в Нижний Новгород — в 17:50.

По вторникам (время вылета — 12:50) и четвергам (время вылета — 17:40) "ЮВТ Аэро" будет выполнять полеты в Омск.

Все рейсы субсидируются из регионального бюджета. Полеты будут выполняться на судах CRJ-200.

"Открытие рейсов в Омск, Иркутск и Нижний Новгород значительно расширяет региональную маршрутную карту полетов из Томска, что дает томичам больше возможностей для перелетов. Рейсы являются только частью региональной летной программы аэропорта на предстоящий период, работа по которой сейчас активно ведется", — говорится в сообщении.

В настоящее время прямые авиарейсы между Томском и названными городами отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в мае текущего года рейсы из Томска в Омск и Иркутск появлялись в расписании томского аэропорта. Предполагалось, что полеты дважды в неделю будет осуществлять "ЮВТ Аэро", однако позднее рейсы пропали из расписания. В августе администрация Томской области объявляла отбор получателей субсидий на выполнение авиарейсов из Томска в Омск и Иркутск. Согласно документации, авиаперевозчикам возместят часть затрат на выполнение рейсов. Вместе с тем не сообщалось, какую часть затрат будет возмещать Томская область.