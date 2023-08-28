"Сегодня в детской музыкальной школе имени Сергея Рахманинова начались мастер-классы по (игре на) фортепиано, скрипке, аккордеоне и баяне. Обучение проведут члены экспертного совета Фонда "Новые имена": доцент Российской академии музыки Мария Власова, доценты Московской консерватории Даниил Копылов и Анна Янчишина", — пояснили в пресс-центре.

В рамках школы-фестиваля во вторник состоится концерт лауреатов Международного юношеского конкурса пианистов имени Рахманинова. На следующий день перед новгородцами и туристами выступит Российский национальный оркестр. В среду Мацуев представит программу "И классика, и джаз".

Школа-фестиваль посвящена 150-летию со дня рождения Рахманинова, который, согласно документам, появился на свет 1 апреля 1873 года в местечке Семеново под новгородским городом Старая Русса.

"На всех фестивальных концертах будет звучать музыка этого великого композитора", — добавили в пресс-центре.