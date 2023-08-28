"Средства направят на возведение двух модульных корпусов по 50 мест каждый в лагере "Солнышко" в Шелеховском районе (в 40 км севернее Иркутска — ИФ). Учреждение специализируется на организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов", — говорится в сообщении.

Одновременно в лагере за счет областного бюджета планируется возвести новую модульную столовую на 170 мест. "Это позволит обеспечить питанием всех отдыхающих детей с учетом новых мест", — цитирует пресс-служба министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова.

"Благодаря увеличению мест в лагере появится возможность отдыха и оздоровления в комфортных, современных условиях не только детей, находящихся на попечении государства, но и детей-инвалидов, проживающих в семьях", — приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Кобзева.

В сообщении отмечается, что глава региона дал поручение принять участие в федеральной программе субсидирования во время поездки в "Солнышко" в июле 2023 года.

Министерство просвещения РФ, проводя отбор регионов на предоставление в 2024 году субсидий на строительства некапитальных объектов для отдыха и оздоровления детей, получило 41 заявку. Победителями были признаны 18 регионов, в том числе Иркутская область.