"Фигурант потребовал от директора местной фирмы взятку в 500 тысяч рублей за выдачу разрешения на производство работ в санатории Кисловодска, а также за утверждение документации по авторскому надзору на объекте культурного наследия в селе Новоблагодарное", — говорится в сообщении.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, при передаче денег он был задержан сотрудниками краевого УФСБ.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Фигуранту уже предъявлено обвинение, по ходатайству следователя СКР он арестован.