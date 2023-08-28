"Проверка законности содержания трех особей бурого медведя проведена по обращению гражданина", — говорится в сообщении.

Установлено, что на территории базы отдыха возле поселка Хурба Комсомольского района содержатся медведица и двое медвежат, хотя разрешение на это от уполномоченного органа отсутствует. Ветеринарное обследование животных не проводилось.

За использование объектов животного мира без разрешения предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ и оштрафован на 2 тыс. рублей.

В какое учреждение будут переданы животные не уточняется.