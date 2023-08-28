В фестивале примут участие резчики по дереву из Удмуртии, Новосибирска, Москвы, Мышкина, Ульяновска и других российских городов.

"В преддверии 100-летия Уватского района мастера создадут деревянные скульптуры для 12 сельских поселений", — говорится в сообщении.

Эскизы для композиций нарисовали художники местной детской школы искусств, основываясь на исторических особенностях каждого сельского поселения.

Все желающие смогут понаблюдать за работой резчиков.

Кроме того, в программе фестиваля выставка академической живописи, творческие встречи, серия мастер-классов по художественному войлоку и росписи по дереву.