"Летом традиционно пользуются успехом музеи-заповедники с их великолепными дворцами, особняками и парками, с фестивалями и другими мероприятиями на открытом воздухе. За неполные три месяца посетителями федеральных музеев-заповедников — а у нас их, напомню, 38 — стали свыше 15 млн человек. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году", — сказала Любимова.

Она уточнила, что "львиную долю" от общего числа посетителей приняли государственный музей-заповедник Петергоф и Царское Село. Вместе с тем, как отметила министр, этим летом выросла посещаемость Владимиро-Суздальского музея-заповедника и заповедника "Михайловское".