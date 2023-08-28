антимонопольной службы, опубликованного на портале regulation.gov.ru.

Действующие тарифы были утверждены еще в 2016 году. Проект приказа предполагает введение новых тарифов, которые будут действовать до 31 декабря 2023 года, при этом дата их вступления в силу не уточняется. Затем с 1 января 2024 года тарифы вновь вырастут.

Так, сбор на обеспечение авиационной безопасности может вырасти сперва в 1,7 раза, до 431 рубля за одну тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, а затем еще на 3,2%, до 445 рублей. Сбор за взлет-посадку вырастет сначала на 43% (до 544 рублей за тонну МВМ), затем еще на 3,3%, до 562 рублей.

Прежними предлагается оставить тарифы за стоянку воздушных судов: 5% от сбора за взлет-посадку за час.

В проекте приказа нет предложений об изменении сборов за предоставление аэровокзального комплекса (составляет 115 рублей за пассажира) и обслуживание пассажиров (156 рублей за пассажира на внутренних авиалиниях и 172 рубля на международных), а также за обеспечение заправки воздушных судов авиатопливом (1,164 тыс. рубля за тонну).

Предлагается увеличить сборы за стоянку воздушных судов для иностранных перевозчиков (с 10% от сбора за взлет-посадку до 15%), при этом дата вступления корректировок в силу также не указана.

Проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая завершится 31 августа.

Как сообщалось, международный аэропорт Хабаровска в 2022 году обслужил 1,9 млн пассажиров с учетом транзита, что на 9% превысило показатель 2021 года.

В сентябре 2021 года в аэропорту Хабаровска началось строительство нового пассажирского терминала международных воздушных линий пропускной способностью до 1 млн человек в год. Проект реализует АО "Международный аэропорт Хабаровск" (100% принадлежит АО "Хабаровский аэропорт"). Ввод в эксплуатацию международного терминала был перенесен с 2023 на 2025 год из-за пандемии коронавируса и антироссийских санкций.

Оператором наземной деятельности аэропорта Хабаровска является АО "Хабаровский аэропорт". Компания-оператор находится под управлением ООО "УК Комакс" Константина Басюка.