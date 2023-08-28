"Фестиваль проводится в праздник Успения Пресвятой Богородицы — главный праздник Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, крупнейшего центра духовной культуры на Северо-Западе России, который в этом году отмечает 550-летие", — отмечается в сообщении.

В этом году в празднике примут участие сето из Красноярского края и представители других финно-угорских народов: вепсы, ижора и водь.

На территории музея-усадьбы пройдет традиционное шествие коллективов и участников фестиваля. Для гостей фестиваля будет организована ярмарка ремесел, дегустация блюд национальной кухни и творческие мастер-классы, также запланирована работа интерактивных площадок.

Сето — народ финно-угорской группы, исконно проживающий на территории Псковской области и соседней Эстонии. С 2010 года является коренным малочисленным народом РФ. Народ сето имеет свой язык и исповедует православие.

Фестиваль "Сетомаа. Семейные встречи" проходит на Псковщине с 2008 года.

Организаторы фестиваля — Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Изборск", Псковский областной центр народного творчества при поддержке правительства Псковской области.