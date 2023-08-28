"Белоруссия отчасти заменила многим туристам экскурсионную Европу. У нас на первом месте запросы на короткие поездки, сити-туры, на втором – санаторный отдых, на третьем – экскурсионные поездки. Хорошо себя показывает Узбекистан, где продаются в основном экскурсионные туры, и не только туда-обратно через Ташкент, но и с вылетом в Ташкент, а возвращением из Бухары, или Самарканд – Бухара. Это связано с появлением большого количества авиарейсов. В целом продажи туров в Узбекистан у нас выросли не менее, чем в 3,5 раза", — рассказала руководитель пресс-службы туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

На третьем месте в "Интуристе" по объемам продаж среди стран СНГ Казахстан. По словам Домостроевой, летом он стал практически массовым направлением за счет большого потока туристов на курорт Актау на побережье Каспийского моря. В первую пятерку по запросам входит и Азербайджан, так как туда много перевозки и доступные цены.

У туроператора "Алеан" Белоруссия также на первом месте по спросу среди стран СНГ.

"Популярны, прежде всего, санатории, а также просто отдых в загородных отелях, что можно назвать новой тенденцией на этом направлении. На втором месте Азербайджан, также санатории, прежде всего, курорт Нафталан, так как там наибольшее число объектов размещения. Востребованы сити-туры и пляжный отдых, но он чаще идет не самостоятельно, а в сочетании с экскурсионными программами по Азербайджану", — отмечает коммерческий директор туроператора Оксана Булах.

Третье и четвертое место по объему продаж у компании занимают Киргизия, где популярны санатории и отдых в отелях, и Армения, куда едут в экскурсионные туры. Осенью в "Алеане" ждут роста спроса на туры в Узбекистан, так как там спадет жара и наступит благоприятная погода для экскурсионных поездок.

У "Жарков-Тур" наиболее популярны Узбекистан и Армения, другие страны СНГ востребованы в меньшем объеме. Директор компании Андрей Жарков сообщил, что российские туристы интересуются Туркменистаном, но попасть в эту страну сложно из-за проблем с визами.

"Мы уже несколько лет сталкиваемся с отказами в визах без объяснения причин. Сейчас набираем группу на октябрь, но сможет ли она поехать, не знаем. За все время тех из наших туристов, кто смог получить визы в Туркменистан, можно пересчитать по пальцам", — подчеркивает эксперт.

Как отмечают в РСТ, в 2022 году Белоруссию посетило около миллиона российских туристов. По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в первом полугодии 2023 года турпоток в Армению составил почти 210 тыс. поездок, в Узбекистан – 87 тыс., Казахстан – 72 тыс., Азербайджан – 69 тыс. По всем этим направлениям он вырос как минимум вдвое, в Азербайджан – в четыре раза, в Казахстан – почти в три.