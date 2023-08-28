"Ожидается, что на престольный праздник монастыря — день Успения Божией Матери соберется порядка 20 тысяч человек. В 7:00 мск началась ранняя литургия в Успенском соборе, в 10:00 мск — поздняя литургия на Михайловской площади, после чего будет совершен крестный ход вокруг монастыря", — отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства.

Так как территория монастыря может не вместить всех желающих, в городе будет установлен экран с трансляцией богослужений.

В событийную программу торжеств вошел ряд мероприятий, в том числе освящение новых памятников и открытие Картинной галереи архимандрита Алипия (Воронова). В этот день будет заключен договор об открытии филиала Государственного Русского музея при Псково-Печерском монастыре. В дальнейшем здесь планируется экспонирование шедевров живописи.

В рамках подготовки к празднованию 550-летия Печор в городе проводятся благоустройство территорий и модернизация инфраструктуры. По ряду объектов работы будут завершены в ближайшее время. На эти цели правительство России выделило из федерального бюджета 1,4 млрд рублей. Средства позволят отремонтировать и модернизировать инженерные, водопроводные и тепловые сети общей протяженностью более 27 км.

Кроме того, федеральное финансирование даст возможность благоустроить общественные территории города, обустроить туристическую пешеходную тропу по окрестностям Печор протяженностью 29 км, провести капитальный ремонт автостанции в Печорах и закупить 12 пассажирских автобусов.

Успенский Псково-Печерский монастырь — один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нём пещерами, называемыми "Богом зданными" (то есть созданными Богом). В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и Богом зданные пещеры, называется Святой горой.

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В межвоенный период (с февраля 1920 года) находился в пределах независимой Эстонии.

С 14 июля 2018 года настоятель и игумен монастыря — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).